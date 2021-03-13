Эво Моралес поддержал кандидата от социалистов на выборах в Перу

Лима, 11 марта. Экс-президент Боливии Эво Моралес публично поддержал лидера коалиции «Вместе за Перу» (JP) Веронику Мендосу в борьбе за пост президента Перу. В ходе встречи политики обсудили национализацию природных ресурсов и другие пункты предвыборной программы, пишет T21.

Durante el encuentro binacional entre #EvoMorales y #VeronikaMendoza, en el cual abordaron diversos temas, el Expresidente de Bolivia aprovecho la oportunidad para respaldar la candidatura de la lideresa cusqueña a la presidencia del Perú.



https://t.co/8dpOelU4ZH — T21 Noticias ???????????? (@Tarata21) March 12, 2021

Моралес заявил, что предвыборная программа Мендосы похожа на политику, которую он проводил у себя в государстве: в частности, она предполагает обновление конституции и национализацию природных ресурсов Перу.

Кроме того, по словам Моралеса, кризис, который Перу пережило в 2016 году, похож на то, с чем столкнулась Боливия в год его прихода к власти в 2005 году.

«Наша борьба заключалась не в социальных притязаниях, а в структурных изменениях. Когда мы пытались говорить об этом, нам отвечали: «вы крестьяне, вы не можете заниматься политикой». Первого мая 2006 года у меня не дрогнула рука национализировать топливные ресурсы. С того момента изменилось экономическое положение страны. Мы шесть лет были первыми в Южной Америке по экономическому росту», — заявил Моралес.

“Lo tenemos todo para salir adelante, lo único que falta es un gobierno para el pueblo!” Vero la tiene clara. ????❤️ #VeroPresidenta #EvoConVero #VoyConVero pic.twitter.com/qkJIS93IFR — Trilce Oblitas (@TrilceOB) March 11, 2021

Мендоса в свою очередь пожаловалась, что в Перу активная позиция по национализации природных ресурсов воспринимается негативно, ей приходится выслушивать обвинения в «создании хаоса и терроризме».

Оба политика согласились с тем, что государство должно взять на себя ответственность за добычу и добавленную стоимость лития, который в изобилии есть в обеих странах. Моралес также напомнил о соглашении, которое он подписал с бывшим президентом Мартином Вискаррой, — о том, чтобы боливийский газ поступил в перуанский регион Пуно, и призвал возобновить сделку.

Кто такая Вероника Мендоса

Будущий лидер «Вместе за Перу» (Juntos por el Peru) родилась 9 декабря 1980 года в районе Сан-Себастьян провинции Куско. Мендоса получила образование психолога в колледже Вирхен-дель-Кармен, затем она обучалась в Париже и Мадриде.

Политическую карьеру Мендоса начала в 2007 году, став активисткой Перуанской националистической партии. Начиная с 2011 года, она становится заместителем председателя Комиссии по культуре и культурному наследию, действительным членом Комиссии по андским, амазонским и афро-перуанским народам, окружающей среде и экологии, а также координатором парламентского представительства Куско.

En @JuntosporPeru no queremos "imponer" una nueva Constitución, todo lo contrario. Se trata de abrir un gran diálogo nacional en el que todas las voces sean escuchadas y encontremos juntas y juntos el mejor camino para salir adelante.



???? Podcast ➡️https://t.co/jRLXIVYivS pic.twitter.com/7nQQetEWT7 — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) January 28, 2021

Мендоса впервые участвовала в президентских выборах в 2016 году и набрала 18,8% голосов. Она считается левым политиком и выступает за обновление Конституции, диверсификацию экономики, права женщин, ЛГБТ и коренных народов.

Gracias a todas y todos los que se vienen sumando a la propuesta de JP. Vamos a seguir trabajando muy duro para estar en segunda vuelta llevando la voz de los que quieren un cambio.

Ni el terruqueo ni la difamación nos detendrán. Avanzamos con convicción y corazón ❤️???? pic.twitter.com/ublhrbg2qL — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) February 28, 2021

4 ноября 2020 года она объявила, что будет баллотироваться на пост президента Перу на выборах в 2021 году от коалиции «Вместе за Перу».