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Зампредседателя правительства Ставропольского края задержали по подозрению во взятке

Зампредседателя правительства Ставропольского края задержали по подозрению во взятке

Ставрополь, 12 марта. Следователи задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева по подозрению во взяточничестве.

Следственные органы возбудили уголовное дело по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По информации следователей, в 2017 году Золотарев получил взятку в размере 2,5 млн рублей. Отмечается, что задержанный также получал взятки в размере 15,5 млн рублей и более 45 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Ставропольскому краю.

Чиновник был задержан в аэропорту города Ставрополя при попытке его покинуть. Расследование дела продолжается. Золотарев был назначен на свою должность в 2015 году. Около 20 лет проработал в банковской сфере.

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев просит освободить его из под стражи из-за болезни. Соловьев был приговорен к десяти годам колонии строго режима за получение взятки в размере более 140 млн рублей.

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