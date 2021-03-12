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Тайна «древнегреческого компьютера» разгадана спустя 120 лет

Тайна «древнегреческого компьютера» разгадана спустя 120 лет

Лондон, 12 марта. Британские ученые смогли расшифровать принцип работы зубчатой передачи древнегреческого Антикитерского механизма, который использовали для предсказания астрономических событий.

Антикитерский механизм считается первым аналоговым компьютером в мире, возраст которого превышает две тысячи лет. Устройство обнаружили на месте кораблекрушения у небольшого острова Антикитера в 1900 году.

Механизм состоит из 30 бронзовых шестеренок. В древности он использовался для предсказания фаз Луны, положения Солнца и планет, лунных и солнечных затмений, дат Олимпийских игр.

Ученые из Университетского колледжа Лондона разгадали принцип действия зубчатой передачи Антикитерского механизма и создали его действующую модель. Результаты исследования британских ученых опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Наша модель первая, которая соответствует всем физическим свидетельствам и описаниям, выгравированным на самом механизме», — отметил профессор инженерной механики, руководитель исследования Тони Фрит.

Ранее самую древнюю пирамиду в истории человечества обнаружили на индонезийском острове Ява. Ее возраст может составлять от 9,5 тысячи до 28 тысяч лет. Постройка имеет площадь в 15 гектаров, а анализ и сейсморазведка показали, что пирамида состоит из трех слоев.

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