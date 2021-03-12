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Вирусолог оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцин

Вирусолог оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцин

Москва, 12 марта. Эффективность существующих препаратов от коронавируса будет падать на 5-10% после каждой сильной мутации вируса.

Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире телеканала «Россия-24».

«Вирус будет мутировать, и чем дальше, тем сильнее избегать нашего иммунитета, но это не произойдет сразу. То есть вакцины будут терять 5-10% эффективности с каждой такой значимой мутацией», — объяснил вирусолог.

Но имеющиеся вакцины успешно действуют против «британского» штамма. Он придет и в Россию, так как это лишь вопрос времени, но пока что до момента его активного распространения есть время на спокойную вакцинацию, добавил ученый.

В мире набирает обороты массовая вакцинация. Недавно стало известно, что ВОЗ одобрила применение препарата Johnson & Johnson в экстренных случаях.

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