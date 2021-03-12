Instagram-аккаунт телеканала «Крым 24» частично заблокировали

Симферополь, 12 марта. Социальная сеть Instagram запретила телеканалу «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») размещать текстовую информацию в своем аккаунте.

Как сообщил телеканал в своем Telegram-канале, на данный момент на аккаунте «Крым 24» можно публиковать исключительно фотографии. При попытке написать текст или поставить хештег, сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста.

«Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта - сразу после годовщины Крымской весны», – говорится в сообщении в телеграм-канале.

Причиной для частичной блокировки стала якобы «накрутка лайков». Редакция телеканала опровергла использование подобных сервисов на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что фильм «Крым. Путь на Родину» на канале «Россия-24» признали «потенциально шокирующим контентом». Соответствующую пометку поставил сервис YouTube.