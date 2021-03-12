Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88,3 млн рублей

Москва, 12 марта. Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к футбольному клубу «Спартак» на 88 млн рублей. Документ зарегистрирован в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы.

Иск подан на 88 млн 343 тыс. 436,25 рубля. Подробности претензии не разглашаются. Третьими лицами заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, вице-президент «Лукойла» и владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун.

Основным видом деятельности АО «Капитальные активы», по данным системы «Спарк», являются вложения в ценные бумаги. Компания владеет 22% акций «Спартака». Еще 47,44% и 30,56% ценных бумаг принадлежат ООО «Спорт-Холдинг» и «гражданам России», сообщает издание «Ведомости Спорт».

Ранее недвижимое имущество нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерландах было арестовано судом. Суд наложил арест на виллу и флигель спортсмена в Утрехте общей стоимостью 2,7 миллиона евро.