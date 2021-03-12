Глава МИД Украины призвал Россию «предоставить полный доступ» в Крым

Киев, 12 марта. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию «занять не политизированную позицию» по Крыму и «предоставить полный доступ» на полуостров.

В пятницу состоялось неформальное заседание СБ ООН по Крыму. Инициаторами встречи стала Эстония и еще 20 государств: Ирландия, Франция, Великобритания, Норвегия, США совместно с Грузией, Литвой, Турцией, Германией, Польшей, Украиной и другими странами.

«Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом», — заявил на заседании Кулеба.

Кроме того, глава МИД Украины обвинил Россию в том, что в Крыму объекты ЮНЕСКО «подвергаются варварскому обращению и разграблению». Кулеба напомнил, что инициировал создание нового координационного и консультационного формата — «крымской платформы», и призвал присоединиться к этой инициативе «все страны-члены».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. За это в ходе референдума проголосовали большинство жителей региона. Москва указывала, что не сомневается в своем суверенитете над Крымом.

Российские и крымские власти неоднократно заявляли, что на полуостров открыт доступ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что РФ готова принять в Крыму любые контрольные международные механизмы в области прав человека.

Ранее сообщалось, что Москва сочтет причастность к «крымской платформе» за посягательство на территориальную целостность страны.