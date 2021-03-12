В новом выпуске журналист и учредитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассуждает о новой социальной сети Clubhouse, которая основана на голосовом общении.

По мнению журналиста, популярность площадки постепенно начала снижаться, число скачиваний упало. Однако есть в этом и тревожный сигнал. «Комнаты» становятся более узконаправленными, закрытых чатов становится больше. Александр Малькевич предлагает обратить на площадку пристальное внимание, поскольку социальную сеть могут использовать для дестабилизации политической обстановки в нашей стране. К примеру, в ней могут проводится некие планерки по организации митинга в режиме реального времени только для своих.

Приложение было запущено в 2020 году, в России оно обрело большую популярность в начале февраля 2021 года. По разным оценкам отечественная аудитория Clubhouse составляет более 400 тысяч человек.