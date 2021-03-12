Экс -участницу Little Big Анну Каст похоронили втайне от всех. ФАН-ТВ

Стало известно, где похоронена экс-участница рейв-группы Little Big Анна Каст (Кастельянос).

Тело артистки Анны Кастельянос покоится на Ковалевском кладбище во Всеволожском районе. Найти место захоронения оказалось непросто. На деревянном кресте даже нет таблички с именем и каких-либо опознавательных знаков. Могила заметена снегом, под ним с трудом можно разглядеть два венка, один из которых (с надписью: «Дорогому сыну») попал туда явно случайно. Очевидно, что могилу с момента захоронения никто так и не посетил. Вместо фотографии розовая открытка. Скорее всего еще при жизни Анна лично кому-то ее подарила. На обратной стороне можно прочесть: «Счастья Вам ребята! Светлой любви! Тепла в доме! Радости от жизни!», подпись — Анна К.

Изначально семья женщины держала в тайне информацию о прощании и похоронах, организацией всего процесса занималась сестра усопшей Ксения, которая ни с кем не хотела идти на контакт. Поклонники так и не смогли проститься со своим кумиром и даже не знали, когда именно ее похоронят.

Напомним, о смерти бывшей участницы рейв-группы Little Big Анны Кастельянос стало известно 1 марта. Без признаков жизни в петербургской квартире на Рыбацком проспекте ее нашли волонтеры. По данным оперативников, смерть наступила 28 февраля.

Последнее время Анна жаловалась на боли в спине и почти не выходила из дома, у нее была третья группа инвалидности, отягощенная хроническими заболеваниями. Родных в Петербурге у женщины почти нет, ее навещали волонтеры, одна из них и обнаружила Кастельянос.

Анна Кастельянос была известна не только участием в группе Little Big. Женщина была ведущей праздничных мероприятий и снималась в кино.