Сербский министр спрогнозировал провал информатаки на «Спутник V»

Белград, 12 марта. Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович заявил, что ожидаемая информационная кампания против вакцины от коронавируса «Спутник V» обречена на провал.

По словам главы межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ, российский препарат в настоящий момент является самой эффективной вакциной против коронавируса.

«Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной», — сообщил в беседе с ТАСС Ненад Попович.

Ранее сообщалось, что США и союзники готовят мощную информационную атаку против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Целевой аудиторией должны стать европейские страны, которые уже зарегистрировали вакцину. В их число входят Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

В рамках кампании будут продвигать тезисы о якобы «неэффективности и опасности» российского препарата. Все это будет подкреплено инсценировкой массовой гибели людей якобы после использования «Спутник V».