Юнеско не поможет: Национальный парк Найроби под угрозой исчезновения

Защитники Национального парка Найроби бьют тревогу. Уникальная природоохранная зона столкнулась с многочисленными угрозами из-за расширения столицы Кении. Несмотря на особый статус, территория заповедника уже частично поглощена городом.

Чтобы сохранить парк активисты создали петицию с предложением внести Национальный парк Найроби в список объектов Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Документ подписали уже более восьми тысяч человек.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как уникальная природная зона оказалась в непосредственной близости от главного города Кении и сможет ли ЮНЕСКО защитить заповедник.

Скромная реализация глобального замысла

Национальный парк Найроби, являющийся первым подобным объектом в стране, расположен вплотную к южной границе со столицей Кении. Именно отсюда приходят фотографии диких животных, разгуливающих на фоне небоскребов.

Формально созданный в 1946 году, заповедник задумывался еще в начале XX века, когда строительство железной дороги на Уганду вызвало приток европейцев в регион. Последние занимались предпринимательской деятельностью, а в свободное время предавались охоте.

В 1900 году английская администрация задумала создание гигантского заповедника, в котором запрещен отстрел животных. Границы предполагаемой охранной зоны простирались от Найроби на севере и приблизительно до Танзании на юге. Это более чем в десять раз дальше, чем сейчас.

Плану помешала Первая, а затем и Вторая мировые войны. На территории так и не возникшего парка разместились тренировочные лагеря, а местных животных активно истребляли, чтобы прокормить солдат. Впоследствии популяция большинства из них восстановилась до приемлемых размеров, но слоны, ранее обитавшие в районе Найроби, так и не вернулись в родные места.

Современные реалии

Уникальный природный заповедник и большой современный город плохо уживаются друг с другом. Для развития столицы нужны в первую очередь новые земли. При этом Найроби со своим более чем пятимиллионным населением создает сильнейшую нагрузку на экологию соседних территорий. Также близость шумного многолюдного поселения негативно сказывается на размножении животных, обитающих в парке.

Несмотря на все запреты, город постепенно отнимает у заповедника территорию. В 2016 году правительство Кении утвердило проект железной дороги, соединившей город Найваша с расположенным на окраине Найроби контейнерным парком. Пути проложили прямо по центру заповедника, разделив его на две части.

Дорога устроена на эстакаде восьмиметровой высоты, но экологические организации утверждают, что она и так нанесла неисправимый ущерб дикой природе. В ответ власти предлагают покрасить сооружение в защитный цвет, чтобы оно сливалось с пейзажем.

Аналогичным образом правительство подошло к строительству южной объездной дороги, которая отрезала часть заповедника, прилегающую к аэропорту Уилсона. Также в парке проложены несколько трубопроводов, надземная и подземная линии электропередач. Имеются места захоронения строительных отходов, оставшихся после сооружения железной и автомобильной дорог.

Спасение посредством ЮНЕСКО

Одним из способов сохранить уникальный заповедник, по мнению природозащитников, является объявление территории Национального парка Найроби объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В списках организации уже находятся кенийская озерная система в Великой рифтовой долине, Национальный парк озеро Туркана и Национальный парк Маунт-Кения.

Однако включение объекта в перечень ЮНЕСКО не означает, что к нему немедленно приставят множество охранников, разворачивающих туристов, а любые попытки нарушить целостность заповедника вызовут международные санкции. В организации считают, что ситуацию может изменить привлечение повышенного внимания к проблеме, которое местные власти просто не смогут игнорировать.

Тем не менее новый статус Национального парка не предполагает ликвидации уже построенных инфраструктурных объектов. И тем более он не сможет защитить от влияния большого города, который вызывает локальное изменение климата. Не справится ЮНЕСКО и с близостью аэропорта Уилсона, взлетно-посадочная полоса которого расположена таким образом, что самолеты проходят на низкой высоте прямо над заповедником.

Кроме того, постоянно увеличивающееся население Кении приводит к тому, что Найроби постепенно начинает охватывать парк с востока и запада, местами выходя к южным границам природоохранной зоны.

Все это делает более вероятным еще один способ решить проблему — превратить имеющуюся природоохранную зону в большой зоопарк. Такой проект также существует, но даже в правительстве Кении понимают, что его реализация будет означать фактическое уничтожение Национального парка Найроби.