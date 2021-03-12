Бузова исполнила веселый танец с дочерью Киркорова

Москва, 12 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова побывала в гостях у коллеги Филиппа Киркорова и порадовала поклонников веселым танцем с его дочерью.

Звезда опубликовала в TikTok видеоролик, в котором танцует под заводную музыку с дочерью Киркорова Аллой-Викторией. Судя по всему, звезде удалось найти общий язык с девочкой и та чувствовала себя комфортно рядом с певицей, спокойно и раскованно.

Под конец импровизированного номера Бузова взяла Аллу-Викторию на руки и крепко обняла. Дочь Киркорова на видео выглядит абсолютно довольной.

Ранее певица опубликовала в личном микроблоге Instagram трогательное фото с Киркоровым. На селфи-снимке Бузова и поп-король запечатлены в объятиях друг друга. На одном из фото Киркоров нежно прижимает к себе голову певицы и целует ее в висок.

Знаменитости на кадре находятся в особняке народного артиста России. На фоне виднеются белые мраморные колонны. Бузова под фотографиями поблагодарила Киркорова за дружбу и готовность встретиться в любое время суток. Она отметила уют в доме артиста и предложила ему жить вместе.