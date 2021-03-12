Оксана Пушкина гневно раскритиковала идею о сокращении рабочей недели для женщин

Москва, 12 марта. Российским женщинам нужна реальная поддержка государства, а не сокращение рабочей недели, которое отрицательно скажется на заработке, заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила за сокращение до четырех дней рабочей недели для женщин, чтобы они могли совмещать работу и обычные рутинные домашние дела.

В интервью порталу «Собеседник» Пушкина, комментируя инициативу, подчеркнула, что россиянкам «не выходной нужен, а реальное решение проблем». Она привела статистику Института экономики РАН, согласно которой «в среднем в России женщины зарабатывают на 27% меньше мужчин».

«Больше двух третей браков в нашей стране распадается, в 95% случаев дети остаются с матерью. В производстве Федеральной службы судебных приставов находится более 1 млн задолженностей по алиментам, а общая сумма долгов российских отцов своим детям превысила 200 млрд рублей», — подчеркнула депутат.

Пушкина также напомнила, что закон о профилактике домашнего насилия в России все еще не принят, а организаций, помогающих жертвам насилия, катастрофически не хватает. По мнению парламентария, россиянкам нужна поддержка государства в открытии своего дела, а также доступные детсады.

«Ну и, наконец, представьте: завтра муж по той или иной причине лишится работы. Зачем, спрашивается, в такой ситуации жене лишний выходной? Современная экономика требует, чтобы супруги в семье могли заменять друг друга», — подчеркнула она.

В Сети инициатива Потяевой также не нашла поддержки. Женщины опасаются, что из-за сокращения рабочей недели сократятся и декретные выплаты, а также пенсия, отпускные. Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в таком случае может увеличиться еще больше.

Отметим, еще в 2019 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, заявил, что Россия может перейти на режим сокращенного рабочего времени. Политик уверен, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей. Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» назвал идею прогрессивной, подчеркнув, что «эффективность работы человека определяется не количеством часов, которые он проводит на работе, а то, каким образом рабочие часы используются».