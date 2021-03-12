Роскошная арфа появилась в томской филармонии

Томск, 12 марта. Томская областная государственная филармония приобрела большую концертную арфу Lyon&Healy Style 23. Средства на покупку выделил губернатор региона Сергей Жвачкин. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В честь 75-летия Томской областной государственной филармонии и Томского академического симфонического оркестра губернатор Сергей Жвачкин выделил учреждению субсидию в размере 50 млн рублей. Первой крупной покупкой стала роскошная арфа Lyon&Healy Style 23, произведенная в США. Стоимость инструмента составляет порядка 4,5 млн рублей.

В филармонии очень рады новому приобретению. Дело в том, что за всю деятельность культурного учреждения было куплено четыре арфы. Самыми новыми до сегодняшнего времени считались две арфы, которые были выпущены 40 лет назад, однако находятся еще в рабочем состоянии благодаря многочисленным ремонтам.

Арфистка из московского коллектива «SOLIS TRIO» рассказала корреспонденту ФАН о своем отношении к арфам бренда Lyon&Healy.

«Lyon&Healy — лучшее, что может случиться с арфистом. У нас в Колледже академии имени Гнесиных стояли Lyon&Healy. До сих пор помню те редкие моменты, когда мне удавалось прикоснуться к этому роскошному инструменту. Это эксклюзив во всех смыслах! Понять мой восторг могут лишь настоящие музыкальные перфекционисты. В оркестре мы играли на старых советских арфах. Зная, как звучит эталон, было сложно воспринимать доступное звучание. Томской филармонии повезло, ведь это лучший инструмент, который может только быть», — поделилась своим мнением с ФАН Настасья Федорова.

Стоит отметить, что парк музыкальных инструментов томской филармонии будет пополняться и дальше. До осени учреждение планирует приобрести контрафагот, гобой, флейту большую и флейту пикколо, два кларнета, четыре контрабаса и пять валторн. Это хорошие изменения, которые должны по достоинству оценить зарубежные музыканты с мировым именем, часто выступающие на томской сцене.

Ранее ФАН сообщал, что Петербургские учреждения культуры получат субсидии из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности. Соответствующее соглашение заключили Смольный и Минкультуры РФ.