Украинский регулятор по вопросам ТВ вынес предупреждение шести телеканалам

Киев, 12 марта. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение шести телеканалам, отмечается на сайте регулятора.

По данным Нацсовета, 9 мая в эфире телеканала «Z ZIK» транслировался концерт «Белые журавли», который был посвящен Дню Победы. В сообщении отмечается, что медиаконтент был произведен по заказу ОАО «Телекомпания НТВ».

Предупреждение за невыполнение условий лицензии получили «Телеканал «МЕГА"», «ТРО «ОРИОН"», «МТВплюс» и «Арс Магна продакшн».

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что жители страны продолжают смотреть российское телевидение.