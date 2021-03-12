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Украинский регулятор по вопросам ТВ вынес предупреждение шести телеканалам

Украинский регулятор по вопросам ТВ вынес предупреждение шести телеканалам

Киев, 12 марта. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение шести телеканалам, отмечается на сайте регулятора.

По данным Нацсовета, 9 мая в эфире телеканала «Z ZIK» транслировался концерт «Белые журавли», который был посвящен Дню Победы. В сообщении отмечается, что медиаконтент был произведен по заказу ОАО «Телекомпания НТВ».

Предупреждение за невыполнение условий лицензии получили «Телеканал «МЕГА"», «ТРО «ОРИОН"», «МТВплюс» и «Арс Магна продакшн».

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что жители страны продолжают смотреть российское телевидение.

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