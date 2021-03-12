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ЦАР

Минобороны ЦАР утверждает Генеральный план инфраструктуры вооруженных сил

Минобороны ЦАР утверждает Генеральный план инфраструктуры вооруженных сил

Банги, 12 марта. Министерство обороны Центральноафриканской Республики организовало семинар, посвященный утверждению Генерального плана инфраструктуры вооруженных сил страны (FACA). Об этом сообщила многоаспектная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Результатом мероприятия станет принятие дорожной карты реализации Плана национальной обороны. Первоначальную программу еще в 2017 году утвердил президент республики Фостен-Арканж Туадера. Однако документ необходимо регулярно изменять в соответствии с обстановкой в стране.

Так, накануне декабрьских выборов в ЦАР активизировались вооруженные группировки, которые попытались сорвать голосование, а позже переключились на грабежи местного населения и стычки с правительственными войсками.

За последние недели национальная армия при помощи консультативной поддержки российских инструкторов и руандийского военного контингента удалось нанести боевикам значительный урон и освободить ряд населенных пунктов. В числе прочего армия восстановила контроль над трассой Банги — Белоко, соединяющей столицу ЦАР с Камеруном. Все это потребовало корректировки Плана национальной обороны.

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