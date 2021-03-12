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Политолог Дзермант рассказал, как Минск может «наказать» Прибалтику за плохое поведение

Политолог Дзермант рассказал, как Минск может «наказать» Прибалтику за плохое поведение

Минск, 12 марта. Минск в жесткой форме отреагирует на попытки прибалтийских стран вмешаться во внутренние дела Белоруссии, заявил политолог Алексей Дзермант.

В Эстонии 10 марта состоялась встреча министров иностранных дел Великобритании и стран Балтии. В ходе мероприятия главы дипломатических ведомств подняли вопрос о ситуации в Белоруссии. Как отметила по итогам заседания представитель Эстонии Эва-Мария Лийметс, государства будут тщательно наблюдать за событиями в республике.

«Традиционно прибалтийские государства пытаются занять более жесткую позицию, чем страны Западной Европы. Считают себя некими кураторами Беларуси от имени Запада» — прокомментировал слова эстонского министра Дзермант.

Он добавил, что подобные заявления никаким образом не улучшают отношения между Белоруссией и Прибалтикой, которые уже находятся в кризисном состоянии. Поэтому Минск может в жесткой форме «наказать» страны Балтии за плохое поведение. Они не имеют права оказывать давление на белорусское общество, отметил политолог.

«МИД Беларуси начал жестко реагировать и на поведение Польши, и на поведение Литвы, поэтому я думаю, что этот демарш тоже не останется без внимания», — сказал Дзермант.

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