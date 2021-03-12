Боевики напали на колледж в Нигерии и похитили 30 студентов

Абуджа, 12 марта. Группа вооруженных бандитов напала на Федеральный колледж механизации лесного хозяйства в городе Мандо на северо-западе Нигерии. Боевики похитили около 30 студентов, преобладающая часть которых — девушки.

По данным местных властей, атака произошла поздно ночью. Преступники пытались попасть в женское общежитие. Девушки увидели людей с оружием и бросились бежать. Боевики открыли огонь по тем, кто пытался от них скрыться и взяли в плен выживших студенток.

Похищенных могло быть значительно больше, но на место происшествия прибыли нигерийские военнослужащие. Они пытались отразить нападение, однако бандитам все же удалось захватить десятки девушек.

«Правоохранители и военнослужащие следят за ситуацией. Мы пытаемся связаться с администрацией школы и выяснить точное количество похищенных учеников», — сообщил представитель полиции штата Саид Мохаммед Джалидж.

За текущий год это уже третий подобный инцидент в Нигерии. В феврале боевики напали на школу и похитили 42 ребенка. Один мальчик погиб. Неделей позже бандиты проникли в школьное общежитие в штате Замфара и взяли в плен 300 девочек.

Группировки, действующие в Нигерии, регулярно похищают гражданских, после чего требуют выкуп за их освобождение. Правительство отрицает, что ведет переговоры с преступниками и выполняет их условия. Однако, как правило, бандиты получают желаемое.

Ранее руководство страны заявило, что больше не намерено вступать в диалог с террористами.