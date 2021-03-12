Post Millenial: администрация Байдена намерена отдать нелегалам «технологическое сердце» Америки

Сакраменто, 12 марта. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования объектов НАСА для временного размещения в них нелегальных мигрантов.

При бывшем президенте США Дональде Трампе астронавты летали в космос. С приходом к власти Джо Байдена в космос еще никто не полетел, но астронавты уже готовятся принимать гостей из Латинской Америки, саркастично замечает консервативное издание Post Millenial.

Одной из главных проблем текущего миграционного кризиса на юго-западной границе США стало размещение беспризорных несовершеннолетних нелегалов. Как сообщили журналистам инсайдеры Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, администрация Байдена намерена использовать объекты НАСА в Калифорнии для ее решения.

Новый центр размещения несовершеннолетних мигрантов будет располагаться в «технологическом сердце» Америки — на аэродроме космического агентства в 11 милях от штаб-квартиры корпорации Apple. Однако несмотря на подходящие масштабы будущего центра содержания, встает другая проблема — аэродром расположен в 500 милях от границы, а значит, нужно будет обеспечить транспортировку и безопасность детей.

Представитель НАСА Даррил Уоллер сообщил, что министерство здравоохранения и социальной защиты обратилось к федеральным агентствам с просьбой определить, могут ли свободные объекты быть доступными и подходящими для потенциального использования в будущем в качестве временного учреждения по уходу за детьми-мигрантами без сопровождения взрослых. На данный момент стороны заняты обсуждением и согласованием деталей.

За февраль 2021 года границу между Мексикой и США пересекли более 100 тысяч незаконных мигрантов. Среди них подтверждены случаи заражения коронавирусной инфекцией, а центры содержания мигрантов уже переполнены. Властям приходятся искать кризисные решения и альтернативы существующим центрам содержания.

Также стало известно, что министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас во внутренней переписке признал катастрофичность сложившейся в США миграционной обстановки и отдал распоряжение привлечь на помощь полицию, таможне и пограничникам волонтеров.