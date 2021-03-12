Бывшая солистка группы SEREBRO призналась, что находится в глубокой депрессии

Лондон, 12 марта. Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук, покинувшая коллектив два года назад, призналась, что у нее есть проблемы с психическим здоровьем.

После ухода из группы Кищук переехала в Великобританию и занялась сольной карьерой. Сменив страну жительства, певица начала встречаться с рэпером Slowthai. Поклонники думали, что у 27-летней знаменитости все хорошо, однако на самом деле с Кищук не все в порядке. Экс-солистка SEREBRO внезапно опубликовала слишком тревожные признания в своих Instagram Stories.

«Мне тяжело признаваться в том, что я нахожусь в глубокой депрессии. <...> Я начинаю все с нуля в другой стране, сидя одна в комнате 24/7. Раньше я писала, что с ума не схожу, а теперь — схожу», — написала Катя Кищук.

Певица попросила не спрашивать у нее, почему ей не помогает тот или иной человек. Бывшая солистка группы SEREBRO обратилась к аудитории с мольбой, сообщив, что ей очень нужны помощь и поддержка.

Катя Кищук ранее удивила поклонников новым цветом волос. Фанаты привыкли видеть звезду блондинкой, но она внезапно предстала перед ними брюнеткой.