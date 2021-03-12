В компании Ant Group сменилось руководство

Пекин, 12 марта. Генеральный директор китайской финансово-технологической компании Ant Group (дочерняя корпорация Alibaba ) Ху Сяомин ушел в отставку «по личным причинам».

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Цзин Сяньдун был назначен новым генеральным директором Ant Group, который будет совмещать свои текущие обязанности в качестве председателя совета директоров с полномочиями гендиректора, передает ТАСС.

Экс-глава холдинга Ху Сяомин присоединился к Alibaba Group Holding в 2005 году. В 2018 году он перешел в Ant Group в качестве президента и стал генеральным директором в 2019 году. Его отставка произошла в связи с ужесточением регулирования со стороны Правительства Китая в отношении финтех-компаний.

После того, как в ноябре прошлого года под давлением китайских властей IPO на 37 млрд долларов не удалось, Ant Group была вынуждена согласиться с планом реструктуризации. В рамках этого процесса корпорация должна стать финансовой холдинговой компанией и будет обязана действовать в соответствии с более строгими правилами. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что финансово-технологическая компания Ant Group согласовала с регуляторами КНР план реструктуризации.