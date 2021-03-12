Суд в Вольске вынес приговор 78-летнему педофилу

Вольск, 12 марта. В Вольске вынесли приговор пенсионеру, который обвинялся в сексуальном насилии над шестилетним ребенком.

Маленькая девочка пришла в гости к пожилому соседу. Мужчина воспользовался отсутствием посторонних и надругался над юной соседкой. В этот же день ребенок рассказал о случившемся своей старшей сестре, та передала страшную новость родителям. Мать потерпевшей обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего»). В суде пенсионер свою вину не признал. В итоге ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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