Африканский банк инвестирует в экономическое развитие Коморских островов

Морони, 12 марта. Африканский банк развития (АБР) выделит Союзу Коморских островов средства на улучшение транспортной инфраструктуры и сферы энергетики. Стратегия сотрудничества с Коморами рассчитана на период с 2021 по 2025 годы.

Банк обращает внимание, что устойчивость коморской экономики все еще остается на низком уровне. Инвестиции в инфраструктуру, производство и продажу электроэнергии станут своеобразным двигателем для экономического и социального развития островного государства.

Средства, которые предоставит АБР, в первую очередь, пойдут на обновление дорожной сети. Трассы находятся в плачевном состоянии и продолжают разрушаться. Ремонт дорог должен снизить транспортные расходы граждан и открыть доступ к отдаленным и сельским частям Союза Коморских островов. Кроме того, рассматривается реализация программ по профилактическому обслуживанию автомагистралей.

По оценкам экспертов банка, вложения в транспортную систему Комор в 2025 году приведут к 25% снижению трат на ежемесячное обслуживание автомобилей. Также на 15% сократятся эксплуатационные расходы транспортных средств на один километр.

HabarizaComores - Comores : La BAD va investir dans les secteurs du transport et de l’énergie https://t.co/b1L4B19JH3 pic.twitter.com/YAE3v0FPZY — Afropages (@Afropages) March 12, 2021

После восстановления дорог уменьшится и время доставки грузов, в среднем на 25 минут, тогда как уровень торговли возрастет на 25%. Изменения затронут морской и воздушный транспорт. К 2030 году пропускная способность аэропортов увеличится минимум на 20%, а стоимость перевозки контейнера сократится на 30%.

Инвестиции в энергетическую сферу страны преследуют цель увеличить объемы производства электроэнергии. Особе внимание уделят более чистым, дешевым и возобновляемым источникам электричества.

Африканский банк развития планирует тесно сотрудничать с Национальной электроэнергетической компанией. Реформы на предприятии должны улучшить его коммерческие показатели, финансовое управление, а также поднять эффективность и сократить технические потери.