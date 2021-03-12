Александр Домогаров рассказал о воспитании сына после развода с женой

Москва, 12 марта. Народный артист России Александр Домогаров трижды был женат. Вторая супруга Ирина работала костюмером в Центральном Академическом театре Российской Армии. Она подарила актеру сына.

Домогаров никогда не комментировал свои разводы. В преддверии премьеры драмы «Пальма» он решил дать совместное интервью с сыном Александром, который срежиссировал картину. В беседе с журналистами Домогаров-старший признался, что благодарен бывшей жене за ее активное участие в воспитании ребенка после развода.

«Ира — фанатичная мама! Фортепиано на Ленинском проспекте, фигурное катание на «Локомотиве», языки. Когда Сашка пошел в первый класс, я каждый понедельник два года преподавал драму в его школе, потом этим занялась Ира», — поделился народный артист в интервью для портала «7Дней».

По словам единственного сына актера, родители сделали все, чтобы он «не заметил драмы». Домогаров-младший в период развода папы и мамы находился в переходном возрасте и был увлечен монтажом видео.

Сюжет фильма «Пальма» основан на реальных событиях 1970-х годов. Картина рассказывает о немецкой овчарке по кличке Пальма, которая два года ждала в аэропорту Внуково своего хозяина, оставившего ее у трапа самолета. Домогаров-младший ранее отметил, что в ленте речь идет не только о собаке, но и об отношениях отца с девятилетним сыном.