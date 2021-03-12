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Экономика

Россиянам объяснили причину отказа властей раздать «вертолетные деньги»

Россиянам объяснили причину отказа властей раздать «вертолетные деньги»

Москва, 12 марта. Правительство России не может предоставить гражданам безусловную финансовую поддержку, называемую «вертолетными деньгами», на фоне дефицита государственного бюджета.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. По его словам, Россия не может позволить себе использовать аналогичные меры поддержки населения во время пандемии COVID-19, что и Соединенные Штаты Америки, передает «Лента.ру».

«У нас гораздо меньше денег, у нас большие дефициты бюджета в этом году. С другой стороны, восстановление российской экономики будет достаточно активным», — добавил он.

При этом он отметил, что рост американской экономики может значительно затормозиться в связи с введением новых локдаунов.

Президент США Джо Байден ранее подписал законопроект о мерах по поддержке экономики на сумму 1,9 трлн долларов. Согласно плану, около 85% домохозяйств в стране получат прямые выплаты в размере 1,4 тысячи долларов на человека.

Комментируя соответствующие надбавки, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян предположил, что их эффект будет кратковременным.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что размер дефицита госбюджета России за январь-февраль текущего года составил 644,899 млрд рублей. Об этом следует из материалов казначейства.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предусмотреть выделение средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам при корректировке федерального бюджета, пишет «ФедералПресс».

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