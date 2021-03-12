Россиянам объяснили причину отказа властей раздать «вертолетные деньги»

Москва, 12 марта. Правительство России не может предоставить гражданам безусловную финансовую поддержку, называемую «вертолетными деньгами», на фоне дефицита государственного бюджета.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. По его словам, Россия не может позволить себе использовать аналогичные меры поддержки населения во время пандемии COVID-19, что и Соединенные Штаты Америки, передает «Лента.ру».

«У нас гораздо меньше денег, у нас большие дефициты бюджета в этом году. С другой стороны, восстановление российской экономики будет достаточно активным», — добавил он.

При этом он отметил, что рост американской экономики может значительно затормозиться в связи с введением новых локдаунов.

Президент США Джо Байден ранее подписал законопроект о мерах по поддержке экономики на сумму 1,9 трлн долларов. Согласно плану, около 85% домохозяйств в стране получат прямые выплаты в размере 1,4 тысячи долларов на человека.

Комментируя соответствующие надбавки, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян предположил, что их эффект будет кратковременным.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что размер дефицита госбюджета России за январь-февраль текущего года составил 644,899 млрд рублей. Об этом следует из материалов казначейства.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предусмотреть выделение средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам при корректировке федерального бюджета, пишет «ФедералПресс».