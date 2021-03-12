Дагестанский мясокомбинат начнет поставки баранины в крупную торговую сеть

Махачкала, 12 марта. ПАО «Магнит» и ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» из Дагестана заключат соглашение о поставках баранины в торговую сеть. Как выяснило Федеральное агентство новостей, в настоящее время стороны уточняют детали контракта, сам договор будет подписан через неделю.

Источник ФАН сообщил, что речь пока идет о намерении осуществлять поставки, но обе компании уже готовы к тесному сотрудничеству. В следующий четверг это должно быть оформлено документально.

«Намечается заключение соглашения о намерении поставок дагестанской баранины в магазины сети «Магнит». Его подпишут 18 марта», — сказал собеседник агентства.

В региональном Минсельхозпроде ФАН ответили, что не владеют соответствующей информацией. При этом в ведомстве не исключили потенциальную возможность заключения договоров между крупными переработчиками мясной продукции Дагестана и торговыми сетями.

«Министерство заинтересовано в продвижении продукции республиканских сельхозтоваропроизводителей на рынке, в том числе в торговые сети. Дагестанская баранина — бренд, известный далеко за пределами региона, которым интересуются крупные торговые сети», — отметили в Минсельхозе РД.

В «Кизляр Урицком мясокомбинате» ФАН подтвердили, что планируется заключение соглашения с этим крупным ритейлером. При этом его детали пока не уточнили.

«Да, все верно, но сам договор еще не подписан. Пока идет работа, уточняем некоторые нюансы в плане сотрудничества. Все в процессе», — сказал представитель предприятия.

«Кизляр Урицкий мясокомбинат» — одна из крупнейших компаний Дагестана, которая занимается выпуском мясной и молочной продукции. Предприятие осуществляет поставки мяса, колбасных и других изделий в регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Дагестанская баранина в 2020 году стала победителем национального конкурса брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном федеральным Минсельхозом. Тогда на церемонии награждения генеральный директор и президент ПАО «Магнит» Ян Дюннинг отмечал, что считает баранину из Дагестана самой вкусной и всегда старается покупать только ее.

Ранее ФАН сообщал, что в прошлом году республика экспортировала мясную продукцию в Иран, Вьетнам, Азербайджан и Грузию. В текущем году поставки могут начаться в страны Персидского залива.