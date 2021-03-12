Кения ввела ограничительные меры из-за вспышки коронавируса

Найроби, 12 марта. Президент Кении Ухуру Кениата вновь ввел ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции. Запрещены массовые собрания, а в период с 22:00 до 4:00 — комендантский час.

Все больше граждан страны заражаются новым вирусом. Уровень заболеваемости возрос с показателя в 2% за январь до 13% в марте. На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки глава государства решил запретить многолюдные акции и собрания на 30 дней. Комендантский час жителям страны придется соблюдать по меньшей мере еще два месяца.

На сегодняшний день в Кении зарегистрированы 111 185 случаев заражения коронавирусом. По меньшей мере 1899 человек скончались от вируса. В четверг, 11 марта, в государстве зафиксировали рекордно высокое число заболевших в этом году — 829 новых пациентов за сутки.