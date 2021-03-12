Министр обороны Австралии заплатит компенсацию жертве изнасилования

Канберра, 12 марта. Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс оскорбила Бриттани Хиггинс, участницу громкого сексуального скандала, и теперь компенсирует ей моральный ущерб.

Рейнольдс публично извинилась перед Хиггинс за то, что назвала ее «лживой коровой», согласилась выплатить компенсацию и погасить судебные издержки, а также сделать пожертвование благотворительной организации по борьбе с сексуальным насилием в рамках конфиденциального соглашения с ее бывшим сотрудником.

Бриттани Хиггинс работала в правительстве Австралии и после ухода в отставку сделала заявление, что ее изнасиловал один из ее коллег в кабинете Рейнольдс. Сама Рейнольдс в момент заявления была на больничном, и когда узнала о сексуальном скандале, назвала бывшую сотрудницу администрации премьер-министра Скотта Моррисона «лживой коровой». Произошло это в частной беседе, однако после того, как ее подробности стали известны общественности, поднялся серьезный скандал.

Премьер-министр Моррисон также публично осудил высказывание Рейнольдс и заявил, что не приемлет такого поведения от своих подчиненных. Министр обороны была вынуждена публично извиниться за сказанное в частной беседе и забрать свои слова обратно. Также женщина настаивала на неправильной трактовке своих слов и утверждала, что ее саму чрезвычайно беспокоит состояние жертвы насилия.

Чтобы сгладить свой конфуз, Рейнольдс выплатит серьезную компенсацию как лично Хиггинс, так и в фонд по борьбе с сексуальным насилием.

Помимо скандала с участием Хиггинс, Австралию также поразила история неизвестной женщины, обвинившей одного из членов кабмина в изнасиловании 30-летней давности и покончившей с собой после того, как полиция отказалась рассматривать ее дело за отсутствием улик.