Ученые из США определили влияние электрического тока на заживление ран

Атенс, 12 марта. Электрическая стимуляция поврежденных тканей может ускорить процесс их восстановления. Ученые считают, что раненых людей можно бить током для скорейшего выздоровления.

Исследователи университета штата Огайо изучили влияние электрического тока на процесс заживления ран. Результаты научной работы были опубликованы в научном издании Lab on a Chip, принадлежащем Королевскому химическому обществу Великобритании.

По мнению авторов исследования, электрическая стимуляция позволяет кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам с повышенной скоростью. Подобная процедура помогает пациентам быстрее заживлять полученные раны. Эффект достигается за счет увеличения проницаемости сосудов.

Один из авторов исследования, доцент кафедры механической и аэрокосмической техники в университете штата Огайо Шарья Пракаш, объяснила, что на месте травмы нарушается процесс доставки лейкоцитов и кислорода. Изменение проницаемости сосудов ускоряет их доставку.

Ученым достоверно неизвестно, в чем кроется причина такого явления. Вероятно это связано с влиянием электрического тока на белки, удерживающие клетки кровеносных сосудов вместе.

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