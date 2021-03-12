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Комендантский час введут в Рио-де-Жанейро из-за коронавируса

Комендантский час введут в Рио-де-Жанейро из-за коронавируса

Рио-де-Жанейро, 12 марта. Власти города Рио-де-Жанейро введут на неделю комендантский час из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Ограничения вступят в силу с 13 марта.

Жителям города запрещается находиться на улице в период с 23:00 до 5:00 по местному времени. Уличные торговцы приостановят деятельность с 8:00 до 17:30, а заведения общественного питания будут закрыты с 23:00. Ограничения ввел губернатора штата Клаудиу Кастру.

Система здравоохранения Бразилии страдает от перегрузки во время пандемии коронавируса. Так, больницы южного бразильского штата Санта-Катарина переполнены из-за роста случаев заболевания COVID-19.

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