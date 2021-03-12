Дмитрий Тарасов оконфузился из-за фото с дырявыми штанами

Москва, 12 марта. Бывший супруг певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов оказался в неловкой ситуации, опубликовав снимок с дырявыми штанами.

Спортсмен оконфузился, показав в своих Instagram Stories, как он добирается на тренировку. Тарасов сфотографировал сам себя, желая продемонстрировать, какую музыку он слушает на смартфоне.

На фото футболист сидит в машине, положив правую ногу на колено другой ноги, при этом на кадре хорошо видна небольшая дырка на спортивных штанах Тарасова. Брюки полузащитника предательски разошлись по шву в очень неподходящем месте — чуть ниже ширинки.

Комментировать свой конфуз спортсмен не стал, видимо, не желая привлекать внимание к этой ситуации. В следующих Stories он как ни в чем ни бывало показал, как проходит его тренировка. Тарасов призвал подписчиков заниматься спортом и не пренебрегать физическими упражнениями.

Недавно поклонники бывшего мужа Бузовой забеспокоились о его здоровье из-за внешнего вида футболиста. Фанаты отметили, что Дмитрий Тарасов выглядит истощенным.