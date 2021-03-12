Исследование выявило самую полезную для переболевших COVID-19 диету

Москва, 12 марта. Исследование группы международных ученых выявило пользу от так называемой ITIS diet, которая способствует снижению воспалительных процессов в организме, в том числе и при COVID-19.

Специалисты из университета в Сан-Диего и Автономного университета Барселоны изначально проводили исследование для помощи пациентам с ревматоидным артритом. Но впоследствии выяснилось, что такой режим питания может быть полезен и для людей, переболевших коронавирусом.

Главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев подтвердил эффективность диеты. По его словам, некоторые продукты действительно могут обеспечивать стойкий противовоспалительный эффект. Помочь его добиться могут красное мясо, яйца и молочные продукты.

В борьбе с воспалениями также полезны аминокислоты триптофан, которые можно найти в орехах и мясе птицы. Наряду с этим, в рацион стоит включить семена льна и чиа, авокадо и оливковое масло, а также фрукты, имбирь, куркуму и зеленый чай, передает kp.ru.

Врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова ранее рассказала, чем следует питаться людям, которые хотят привиться от коронавируса. Так, специалист рекомендовала продукты с пребиотиками и пробиотиками.