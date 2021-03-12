Семь ягнят и козлят появились на свет в Сахалинском зоопарке

Южно-Сахалинск, 12 марта. Бэби-бум начался в Сахалинском зоопарке. Семь детенышей появились на свет у коз и овец.

Три карликовых овцы родили по одному ягненку, среди малышей есть и самцы, и самочки. Кроме того, разродились две камерунские козы, у них на свет появились мальчики-двойняшки.

Все детеныши родились здоровыми. Они уже выходят на прогулку вместе с родителями. В ожидании родов находится двухцветная валлийская коза, в ближайшее время и она обзаведется потомством.

Недавно из зоопарка на Кузбассе сбежали два северных оленя. Владельцы зверинца просили местных жителей помочь им разыскать животных, так как пропавшие олени не приспособлены к жизни на воле, сообщала газета A42.ru.