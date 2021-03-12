Стас Садальский случайно разоблачил Анфису Чехову

Москва, 12 марта. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский на съемках ток-шоу «Привет, Андрей!» встретился с телеведущей Анфисой Чеховой. Он показал неудачное фото с секс-символом России.

Садальский анонсировал в личном микроблоге Instagram скорый выход передачи, посвященной певцу Юре Шатунову. Публикацию в соцсетях артист сопроводил коллажем из совместных фотографий с участниками съемок в Останкино. На одном из снимков в алом платье с запахом была запечатлена Анфиса Чехова.

Телеведущая выбрала неудачный ракурс для фото. Из-за фасона миди-платья ее ноги оказались слишком полными. Талия тоже получилась не такой тонкой, какой Чехова ее демонстрирует в соцсетях.

«Ого... Анфису Чехову даже не узнала... На своих фотках она килограмм на 15 меньше»; «Чехова оказалась пышкой»; «Анфиса Чехова и Юра Шатунов показали вставные зубы», — высказались хейтеры в комментариях к фото.

По мнению Садальского, появление «Ласкового мая» в конце 1980-х было предопределено. Артист убежден, что именно эта группа стала символом развала отечественной эстрады. При этом песни коллектива тепло приняли и любят их до сих пор как «яркий осколок детства и юности», добавил актер.