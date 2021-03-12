Автолюбителям объяснили, когда можно не пристегивать ремень безопасности

Москва, 12 марта. Российские автомобилисты, пересекающие замерзшие водоемы за пределами организованных переправ, должны отстегивать ремни безопасности.

Об этом напомнили эксперты портала «Популярная механика», передает РИА Новости. Если транспортное средство начнет проваливаться под воду, соблюдение соответствующего правила поможет спасти жизнь. Водителю потребуется время и усилия, чтобы отстегнуть ремень безопасности, и, возможно, он не сможет вовремя покинуть автомобиль.

При этом авторы статьи напоминают о пункте 2.1.2. ПДД «Общие обязанности водителя», согласно которому автомобилист должен пристегиваться ремнем безопасности на дороге.

Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников объяснил, в каких случаях можно вернуть машину в салон. Возврат автомобиля возможен в течение 15 дней с момента его получения, при наличии технических недостатков в транспортном средстве.

Автовладельцы ранее столкнулись с проблемами из-за ошибки в ОСАГО. Страховые компании стали тщательно проверять данные при оформлении электронных полисов. При обнаружении неточностей с клиентом могут расторгнуть договор, передает «ФедералПресс».