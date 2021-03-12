Специалисты РАН заявили о снижении когнитивных способностей у переболевших COVID-19

Москва, 12 марта. Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа, вновь возвращаются в больницы с жалобами на тревожность и бессонницу.

Вице-президент Российской академии Наук Владимир Чехонин рассказал об основных симптомах, возникающих у переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам эксперта, пациенты жалуются на тревожность, бессонницу и депрессию. Отмечаются нарушения неврологического и психологического характера.

«Чаще всего пациенты при этом жалуются на тревожность, на бессонницу, депрессивные симптомы, симптомы посттравматического расстройства стрессового, обсессивно-компульсивные расстройства и так далее», — уточнил Чахонин.

Специалист отметил, что этиология повреждения тканей головного мозга переболевших до конца не изучена. Исследователи считают, что перечисленные симптомы могут быть следствием системного тромбоваскулита и воспалительных реакций мозга аутоиммунного характера.

Ранее сообщалось, что выздоровевшие после заболевания коронавирусной инфекцией пациенты стали жаловаться на боль в голове и мышцах. Врачи рассказали, что все чаще начинают встречаться случаи паралича, повреждения печени и онемения тела.