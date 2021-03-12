Оксана Пушкина откровенно рассказала о своем аборте

Москва, 12 марта. Телеведущая и депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина призналась, что ей пришлось прервать беременность в студенческие годы.

По мнению парламентария, часто нежелательные беременности возникают из-за отсутствия сексуального просвещения. Ведущая отметила, что решать вопрос, оставлять ребенка или нет, должна исключительно женщина.

«Я принимала такое решения, и я не пожалела, что сделала тогда аборт. В студенческие годы это было не вовремя. <...> Почему я сделала аборт? Потому что тогда тоже не было сексуального образования. Мы все во дворах и подъездах учились у друг друга», — откровенно рассказала Пушкина.

После аборта у телеведущей была сознательная беременность и она познала радости материнства. Как журналист Пушкина сталкивалась с множеством женщин, которые пожалели о прерванной беременности. В эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» ведущая добавила, что точно так же встречала много женщин, не сожалеющих об аборте.

Ранее Оксана Пушкина в интервью ФАН призвала дать российским женщинам больше возможностей для самореализации. Депутат отметила, что в нашей стране 91% позиций членов советов директоров коммерческих компаний занимают мужчины.