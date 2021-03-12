Участники шоу «Танцы» саботировали выступление

Москва, 12 марта. Участники шоу «Танцы», которое возвращается на канал ТНТ после длительного перерыва, спровоцировали скандал, отказавшись исполнять поставленный для них номер.

Трансляция нового сезона «Танцев», который станет последним, началась прошлой осенью, однако наставники еще не успели набрать команды, как в процесс вмешалась пандемия. Съемки проекта были приостановлены, поскольку у некоторых претендентов обнаружили коронавирус.

Долгожданный выпуск «Танцев» покажут на ТНТ 13 марта. На этот раз наставники должны определить окончательные составы команд. Однако во время съемок два участника саботировали выступление.

«Одна пара участников отказалась танцевать подготовленный номер. Такого себе никто не позволял на проекте», — рассказали креативные продюсеры шоу Константин Обухов и Александр Романов.

На съемках нового выпуска произошел и другой эксцесс — одна из участниц, открывавшая концерт, получила травму. Позже она вышла на сцену с партнером и все же станцевала для наставников, передает «Телепрограмма».

Бывшая участница «Танцев» София Кольбедюк, известная как Софа, обучала дэнсхоллу супругу режиссера Федора Бондарчука, актрису Паулину Андрееву. Танцовщица учила артистку раскрепощать тело.