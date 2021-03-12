Истребители Су-27 отработали условное вторжение БПЛА в Калининградской области

Калининград, 12 марта. Экипажи российских военных самолетов вместе с морской авиацией Балтийского флота успешно завершили тренировочный процесс по отработке элементов ведения воздушного боя.

Условное применение авиационных средств поражения было успешно отработано военнослужащими в Калининградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Согласно замыслу проводимого учения, летательные аппараты условного оппонента нарушили государственные границы РФ и совершили попытку нанесения ракетно-бомбового удара по стратегическим объектам.

После получения сигналов о вторжении неопознанных самолетов в воздушное пространство российские Су-27 отправились на перехват противника. Экипажи обнаружили, идентифицировали летательные аппараты, а затем уничтожили. Военные отработали парные взлеты, а также электронные пуски управляемых ракет. Действия происходили и в дневное, и в ночное время суток.

В это же время на полигоне Капустин Яр стартуют масштабные стрельбы 20 ракетных дивизионов по БПЛА.