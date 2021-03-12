РСЗО «Смерч» успешно отработали учения по боевым стрельбам на юге России

Астрахань, 12 марта. Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) впервые в этом году провели тактические тренировки. Действия происходили в Астраханской области.

На полигоне Капустин Яр успешно завершились учения по стрельбам из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает пресс-служба ВВО. Военнослужащие исполнили одиночные и групповые удары как с подготовленных, так и с неподготовленных позиций.

Командование положительно оценило подготовку личного состава реактивной артиллерии. Военные хорошо проявили себя в условиях интенсивного применения разведывательных беспилотных летательных аппаратов условными оппонентами. В ходе тренировочного процесса было отработано порядка 200 групповых и одиночных нормативов согласно технической и тактической подготовке.

Одновременно с этими учениями ракетный крейсер «Москва» вышел на маневры в Черное море.