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РСЗО «Смерч» успешно отработали учения по боевым стрельбам на юге России

РСЗО «Смерч» успешно отработали учения по боевым стрельбам на юге России

Астрахань, 12 марта. Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) впервые в этом году провели тактические тренировки. Действия происходили в Астраханской области.

На полигоне Капустин Яр успешно завершились учения по стрельбам из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает пресс-служба ВВО. Военнослужащие исполнили одиночные и групповые удары как с подготовленных, так и с неподготовленных позиций.

Командование положительно оценило подготовку личного состава реактивной артиллерии. Военные хорошо проявили себя в условиях интенсивного применения разведывательных беспилотных летательных аппаратов условными оппонентами. В ходе тренировочного процесса было отработано порядка 200 групповых и одиночных нормативов согласно технической и тактической подготовке.

Одновременно с этими учениями ракетный крейсер «Москва» вышел на маневры в Черное море.

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