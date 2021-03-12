В России увеличились запасы топлива

Москва, 12 марта. Запасы бензина в России на начало текущей недели составляли 1,553 млн тонн, что на 2,2% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление ТЭК.

Запасы дизельного топлива за аналогичный период увеличились на 3,1% — до 2,758 млн тонн. Большая часть произведенного бензина (88%) была направлена на российский рынок, лишь 12% было отправлено на экспорт. В случае дизельного топлива ситуация немного другая: 44,3% выпущенного объема было отгружено за границу, а 53,7% осталось для внутреннего потребителя, передает «ГЛАС».

С начала текущего года розничная стоимость автомобильного топлива непрерывно растет практически во всех регионах России. Автолюбителям приходится раскошеливаться: дорожающая нефть и слабый рубль ускорили рост цен на топливо с января. Увеличение стоимости бензина отмечено в 28 центрах субъектов РФ. Больше всего он подорожал на 4,3% в Республике Тыва.

Федеральное агентство новостей сообщало, что цена АИ-92 выросла — до 55,75 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Эксперты ранее рассказали, как повлияет резкий рост «нефтяных» цен на стоимость бензина на АЗС. По словам специалистов, подорожание будет минимальным, пишет «ФедералПресс».