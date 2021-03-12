Ученые в Германии обнаружили муху, которая жила 47 миллионов лет назад

Берлин, 12 марта. Неизвестный ранее вид мухи, которая обитала на Земле 47 миллионов лет назад, нашел международный коллектив ученых. Насекомое обнаружили в озерных отложениях Мессельской ямы.

Желудок мухи был заполнен пыльцой разных растений, которые она употребляла в пищу. Находка помогла биологам выяснить, чем питались эти насекомые 47 миллионов лет назад, и какая флора была характерна для планеты в эту эпоху. Муху обнаружили в отложениях Мессельской ямы, которая находится в Германии и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Специалисты провели исследования пыльцы из брюха мухи. Результаты показали, что именно эти насекомые миллионы лет назад были одними из основных опылителей в субтропических экосистемах. Ученые предположили, что мухи этого вида могли опылять больше растений, чем пчелы.

До этого археологи обнаружили в Египте кладбище домашних животных, возраст которого достигает двух тыс. лет. В захоронениях нашли останки сотен кошек, собак и обезьян.