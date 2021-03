Перенос присяги нового кабмина и конфликт в Таджуре — что произошло в Ливии 12 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 12 марта 2021 года.

Пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек анонсировал заседание парламента по принятию присяги кабмином и главой Правительства национального единства.

По его словам, встреча состоится в понедельник, 15 марта, во временной штаб-квартире Палаты представителей в Тобруке. Также Абдалла Блехек отметил, что заседание перенесли из Бенгази в Тобрук по «материально-техническим причинам».

Кроме того, он добавил, что смена локации не связана с аспектом безопасности. Палата представителей вправе проводить заседания как в конституционной штаб-квартире в Бенгази, так и во временной в Тобруке.

Совет провинции Феццан поприветствовал получение Правительством национального единства вотума доверия Палаты представителей, подчеркнув, что новые власти примирят и восстановят государство, а также поборются за развитие и стабильность.

Кроме того, южный совет призвал ПНЕ спасти ливийцев от смертельной опасности коронавируса, усилить режим прекращения огня, защитить границы, поддержать национальное примирение в стране, объединить учреждения, консолидировать местное самоуправление и принять все меры для обеспечения проведения национальных выборов в установленный срок.

Профсоюз преподавателей университетов Ливии потребовал привлечь к ответственности всех, кто присвоил государственные деньги и освоил ассигнования Министерства образования в последние годы. Причем просто увольнения как наказания недостаточно.

Отчеты регулирующих органов показали коррупцию и бесполезную трату средств. Профсоюз призвал дочерние общественные объединения и преподавателей обратиться в судебные и контролирующие органы, чтобы подать иски и жалобы как против коррупционеров, так и министра финансов триполитанского Правительства национального согласия Фараджа Бумтари, который молчал о нарушениях.

Офицер сил ПНС из Мисураты Фарадж Халиль сообщил, что глава Правительства национального согласия Файез Саррадж выделил «Службе поддержания стабильности», которой руководит Абдель Гани Кикли, известный как «Ганива», 300 миллионов динаров. Деньги потратят на оборудование 77-го лагеря в качестве штаб-квартиры.

По его словам, в Триполи идет скрытая борьба за полный контроль над городом. Группировка RADA и разведывательная служба — независимые органы с собственным бюджетом. Однако в реальности это бандформирования, которые не поддерживает регулярная армия в Триполи.

Патруль батальона «Субуль ас-Салям» Ливийской национальной армии захватил в городе Тазербо грузовик с контрабандным топливом, который направлялся в Чад.

General Electricity Company (GEC) заявила, что неизвестные украли восемь тысяч метров электрических проводов в разных районах Триполитании.

Арабская организация по правам человека в Ливии (AOHR) с беспокойством следила за напряженной обстановкой в Таджуре, где столкнулись батальоны «Усуд Таджура» и «Ад-Даман».

AOHR напомнила, что министр обороны Правительства национального согласия призывал распустить батальоны, и потребовала отказаться от насилия или действий, подрывающих работу нового правительства. Кроме того, организация призвала открыть трассу между Таджурой и Триполи, освободить всех задержанных, провести независимое расследование и привлечь виновных к ответственности.

Причем пользователь Facebook сообщил, что трассу, как и остальные дороги в Таджуре, уже открыли.

Политический активист Мухаммад Джарх считает, что назначение Мухаммада Ауна министром нефтегазовой промышленности в правительстве Абд аль-Хамида Дабибы не понравится главе Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафе Саннале.

По его словам, ранее Мухаммад Аун критиковал действия руководителя энергетической компании и заявлял о неправильном управлении нефтегазовым сектором.

