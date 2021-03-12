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СК возбудил дело по факту хищения стипендий студентов сотрудниками вуза

СК возбудил дело по факту хищения стипендий студентов сотрудниками вуза

Волгоград, 12 марта. Прокуратура провела проверку в Волгоградской академии физической культуры, где администрация университета подозревается в хищении бюджета.

В следственном управлении МВД по Волгоградской области нашли факты присвоения бюджетных денег во ВГАФК. Согласно информации издания «Волгоградская правда», два абитуриента в 2020 году прошли в университет на места с бюджетной основой, однако документы подали в другие вузы.

Так, абитуриенты зачислены не были, но числились там по документам. Вопрос об «отчислении» встал только спустя несколько месяцев. Известно, что все это время стипендии и матпомощь начислялись, а бюджетные места были «заняты». Безответственные действия со стороны сотрудников ВГАФКа привели не только к расходованию стипендиального фонда, но и к нерациональному использованию мест для бюджетников.

Позже выяснилось, что 21 студенту из этого же университета не поступали выплаты по материальной помощи с сентября по декабрь прошлого года. Подписи в документах о выдаче пособий оказались подделанными. По результатам надзорной проверки в адрес руководства университета внесено представление об устранении нарушений.

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