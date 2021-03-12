Четыре брака и сотни разбитых сердец: история жизни Лайзы Миннелли

Всемирно известной американской певице и актрисе, обладательнице кинопремии «Оскар», Лайзе Миннелли исполнилось 75 лет. Федеральное агентство новостей решило напомнить своим читателям историю жизни американской знаменитости.

Родилась будущая покорительница Голливуда в Лос-Анджелесе 12 марта 1946 года. Ее семья была переполнена творческими личностями: мама — Джуди Гарленд (является обладательницей премии «Оскар»), одна из самых популярных актрис и певиц 50-х годов, а отец — Винсент Миннелли, известный режиссер и автор множества мюзиклов.

На экране Лайза появилась уже в три года, по протекции мамы. Джуди взяла девочку в картину «Старым добрым летом», где играла главную роль. Этим фильмом, вышедшим в 1949 году, и началась творческая биография Лайзы Миннелли. После того, как родители актрисы развелись, девочка осталась с матерью. Естественно, Джуди Гарленд постоянно брала с собой на гастроли маленькую Лайзу, где она пристально наблюдала за съемочным процессом и впитывала азы кинематографа.

1964 год стал знаменательным для певицы — она записала свой первый альбом, который назывался «Liza! Liza!», и получила одну из первых своих наград, за замечательную актерскую игру в одном из спектаклей. На протяжении многих лет Лайзе Миннелли удавалось отлично совмещать карьеру актрисы и певицы. Практически каждый год она выпускала новый альбом, при этом она все так же выходила на сцену и радовала своего любимого зрителя.

В 17 девушка выступила на одной сцене с матерью в лондонском «Палладиуме», именно тогда Джуди поняла, что вырастила себе сильную конкурентку, а Лайза почувствовала, что мать снова отдаляется от нее. В 1965 году Миннелли блистала на Бродвее в мюзикле «Флора — красная угроза» и получила за свою роль престижную премию «Тони». Однако настоящая слава обрушилась на нее благодаря мюзиклу «Кабаре».

Бешеная популярность поглотила актрису. Ее наградили «Оскаром» и другими премиями. Каждый день она получала пачки писем и кучу букетов от поклонников. Затем она снялась в фильмах «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Бесплодная кукушка», «Время жить». Картины принесли ей множество наград, в том числе и «Золотой глобус».

Сотни разбитых сердец

О личной жизни кинодивы ходили легенды. Актриса и певица четыре раза побывала в официальном замужестве. Но количество романов, которые приписывают Лайзе, гораздо больше названной цифры. Супругами кинодивы были певец Питер Аллен, режиссер Джек Хэйли, скульптор Марк Гиро и продюсер Дэвид Гест.

В начале 2000-х знаменитость повторила все ошибки матери. У Лайзы обнаружились пагубные пристрастия к спиртному и наркотикам. Четвертый муж Миннелли Дэвид Гест заставил супругу пройти курс реабилитации. Но после выхода оттуда актриса вернулась к прежнему образу жизни. После развода с Гестом актриса снова прошла курс лечения. Сегодня Лайза Миннелли является активным участником борьбы с наркотиками. Ее можно было заметить на многих митингах и выступлениях, посвященных данной теме. Также она регулярно совершает пожертвования для различных реабилитационных центров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что телеканал HBO и бывшая супруга Вуди Аллена Миа Фэрроу пытаются окончательно похоронить репутацию и карьеру известного режиссера.