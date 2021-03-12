ВЭФ удалил с сайта информацию о княгине Ольге после заявления Порошенко

Цюрих, 12 марта. Всемирный экономический форум (ВЭФ) вычеркнул княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин после возмущений экс-президента Украины Петра Порошенко.

В публикации Давосского форума, где ранее было размещено описание княгини, появилась пометка, объясняющая удаление соответствующей информации.

«Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание из-за противоречивых исторических данных», — говорится на сайте швейцарской организации.

11 марта Порошенко выразил возмущение касательно того, что ВЭФ назвал княгиню Ольгу «российской правительницей и основоположницей современной России». По его словам, Московское княжество было основано спустя более 300 лет после ее смерти. В связи с этим бывший украинский лидер потребовал, чтобы представители форума внесли необходимые корректировки в статью.

Заявление Порошенко о княгине Ольге высмеял главред научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. Эксперт объяснил, почему Украина не может называть себя правопреемницей Киевской Руси.