Школьница погибла под колесами «Жигулей» в Астрахани

Астрахань, 12 марта. Астраханец сбил на машине 12-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок погиб.

ДТП с погибшим произошло в Советском районе. Водитель, управляя отечественной машиной, совершил наезд на девочку, не заметив ее. Ребенок получил различные травмы, медикам спасти пострадавшую не удалось.

Девочка умерла в машине скорой помощи. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Водитель и два пассажира автомобиля Toyota Land Cruiser погибли в ДТП на улице Октябрьская в Великом Новгороде, сообщал ФАН. Известно, что внедорожник протаранил здание торгового центра «Компас».