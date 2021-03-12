«Электроник» Владимир Торсуев: «Хорошо родиться одновременно с лучшим другом»

Москва, 12 марта. Актер Владимир Торсуев в беседе с ФАН рассказал, каково это — быть одним из самых известных близнецов России и Советского Союза. Он прокомментировал новость о том, что сейчас на Земле рождается рекордное количество близнецов — 1,6 млн пар ежегодно.

Знаменитый «Электроник» отметил, что все близнецы немного отличаются от обыкновенных людей и с ними случается много забавных историй. Владимир Торсуев поделился одной из них.

«Однажды мы участвовали в фестивале близнецов, организованном сестрами Король, — рассказал актер. — Когда мы возвращались из Останкино, нас было восемь пар. Мы встали на эскалаторе — а народ с ума сходил. Люди думали, что у них начало двоиться в глазах».

Владимир Торсуев признался, что ему нравится иметь брата-близнеца — Юрия Торсуева, сыгравшего в «Приключениях Электроника» роль Сергея Сыроежкина.

«Близнецы — это хорошо, мне не может это не нравиться, — подчеркнул артист. — Есть такая вещь — родиться одновременно не только с братом, но еще с лучшим другом».

Торсуев сообщил, что их с Юрием родители даже не подозревали о том, что будет двойня.

«Мы-то уже взрослые дядьки, тогда не было УЗИ, и врачи до последнего момента не знали, что нас будет двое, — сказал актер. — Врачи тогда проверяли количество плодов по ударам сердца, а у нас с братом синхронно бились сердца. Я был постарше, и только тогда, когда еще один ребенок вышел посмотреть на мир, врачи сообразили, что нас двое».

В заключение артист отметил, что им с братом Юрием крайне повезло родиться близнецами.

«Если бы мы не были близнецами, ни о каком «Электронике» речи бы для нас не шло. Это удача — в том, что мы близнецы и дети наших родителей. Так Господь Бог управил, нам в этом смысле повезло».

Напомним, что британский журнал Human Reproduction опубликовал данные, согласно которым сейчас на Земле рождается рекордное число близнецов — 1,6 млн пар ежегодно — это на треть больше, чем 30 лет назад.

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