Россия осудила действия США и ЕС против участников протестов

Москва, 12 марта. Россия расценивает как «жестокие и порой жестокие» действия правоохранителей США и стран Евросоюза против граждан на митингах протеста.

Об этом заявил представитель делегации РФ Дмитрий Воробьев в рамках проходящей в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). По словам Воробьева, Россия призывает спецдокладчиков СПЧ рассмотреть ситуацию в области соблюдения прав и свобод в Америке и ЕС.

«Эти государства все чаще демонстрируют миру, как нельзя обращаться со своими гражданами, в них жестко, а порой жестоко правоохранительные органы пресекают массовые акции протеста», — заявил представитель России.

В США всех, кто вышел на массовые протесты для выражения недовольства результатами президентских выборов, признали «внутренними террористами», напомнил Воробьев.

Ранее сообщалось, что открытая миграционная политика, обещанная президентом США Джо Байденом в ходе президентской гонки в 2020 году, дает первые плоды: с юга в страну хлынул огромный поток мигрантов. Пока американские пограничные службы поддерживают порядок, но специалисты предупреждают, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля.