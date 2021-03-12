Украинский экономист рассказал о последствиях национализации «Мотор Сич»

Киев, 12 марта. Национализация завода «Мотор Сич» станет ударом по инвестиционному климату в стране, считает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее решил вернуть в государственную собственность «Мотор Сич», одним из акционеров которого является китайская компания Beijing Skyrizon. По мнению экономиста, любая страна после такого шага будет защищать своих инверторов и откажется от сотрудничества с Украиной.

Амелин убежден, что вопрос с китайскими инвесторами можно было бы решить по-другому. Например, ограничить доступ или обращение технологий. Однако попытка забрать собственность создаст прецедент, который в будущем остановит иностранных инвесторов, рассказал собеседник издания «Деловая столица».

Президент Украины Владимир Зеленский в январе 2021 года утвердил решение СНБО о введении на три года санкций в отношении инвесторов «Мотор Сич». В частности, ограничения затронули четырех китайских компаний и одного гражданина КНР.

Жителей Украины призвали готовиться к голоду из-за пандемии коронавируса. Об этом в Facebook написал депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива, пишет «ФедералПресс».